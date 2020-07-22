Зюганов указал на "дыру в бюджете" и отказался назвать Силуанова товарищем

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о недостатках проводимой бюджетной политики и заявил, что из-за этого пока не готов назвать министра финансов РФ Антона Силуанова товарищем.

"Что касается правительства и его шагов - на первом этапе учтено немало, но весь вопрос - как будет реализовываться. Хочу обратиться к Силуанову, хотел назвать его товарищем, но он пока не тянет на товарища. Дыра в бюджете вами обозначена в 5 трлн [рублей], это 22% расходной части бюджета. Слушаю, оказывается, еще 4,7 трлн надо секвестировать. Я задаю ему вопрос: что будете секвестировать и как", - сказал он, выступая после отчета премьер-министра Михаила Мишустина перед Госдумой.

Так, по мнению Зюганова, сокращение бюджетных расходов в части производства не позволит "решить проблемы электроники". "Если инфраструктура рвется сплошь и рядом, у нас уже половина труб изношена. Если социалка - завтра будет бунт, уже нечего урезать, средний доход - 17 тыс., самый низкий доход на гражданина за все последние годы", - добавил он.

"Мы обязаны тогда искать, откуда взять средства. И без смены курса, без национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей, без остановки оттока капитала, без прогрессивной шкалы налогов [это невозможно]", - заключил лидер КПРФ.