Глава бюджетного комитета Госдумы считает, что России необходима новая бюджетная политика

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") считает, что в условиях подготовки федерального бюджета на 2021-2023 годы правительству и депутатам следует перейти к новой бюджетной и налоговой политике. Об этом он заявил в ходе выступления по итогам отчета правительства в Госдуме.

Он высоко оценил деятельность правительства в условиях ухудшения экономической ситуации, вызванной коронавирусом. "Еще один итог этой работы, что мы с вами вместе, вместе с правительством, не поддались на соблазн популизма. Это важнейшее достижение в этой ситуации. Помните, как страны мира приходили к решению раздать деньги - и мы больше ни за что не отвечаем? Мы избрали другой путь - ответственность на каждом этапе развития. Ответственность за развитие экономики страны, ответственность за людей. Но для этого нам предстоит решать совершенно новый уровень задач - и для этого, мы твердо в этом убеждены, - нам нужны новая бюджетная политика, новая налоговая политика, нам нужны новые подходы к межбюджетным отношениям", - сказал он.

"Нам предстоит бюджет, президент поставил национальные цели, нам предстоит переформатирование национальных проектов. А что будет с госпрограммами, мы пойдем снова по замкнутому кругу?" - отметил Макаров.

По его словам, госпрограммы вносятся в Госдуму в виде паспортов с условием их доработки до 1 апреля с учетом принятого бюджета, но 1 апреля сроки сдвигаются до 1 октября. "И этот круг продолжается постоянно. Может быть, пора его разорвать? Без этого мы не сможем решить те задачи, которые поставил перед нами президент <…> Обсуждение основных направлений налоговой и бюджетной политики, которое нам предстоит в сентябре перед принятием бюджета, приобретает особую роль. Мы не хотим, чтобы это был в очередной раз дежурный документ", - отметил Макаров, подчеркнув, что депутат готовы работать над вопросом вместе с правительством.

Кроме того, Макаров также обратил внимание председателя правительства на вопрос эффективности закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг в сфере закупок для государственных нужд. "Мы правим этот 44 закон 10-15 раз в год. Он становится все лучше и лучше, но по-прежнему можно построить объект и сесть в тюрьму только потому, что ты не выполнил какое-то правило из 44-го закона, а можно ничего не построить и ни за что не отвечать, просто потому что ты действовал в полном соответствии с 44 законом. Может, пора перейти от штопки 44 закона к изменению идеологии этого закона?" - подчеркнул Макаров.