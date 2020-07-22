"Новатэк" разработал четыре варианта инвестиций в газификацию Мурманской области

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Новатэк" предложил властям Мурманской области четыре варианта инвестиций в инфраструктуру для газификации населенных пунктов, подтвердив при этом возможность поставлять 763 тыс. тонн сжиженного природного газа в год. Об этом, выступая на заседании в Совете Федерации, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Денис Соловьев.

"Мы направили свои предложения в правительство Мурманской области, где изложили несколько вариантов инвестиций на причальную инфраструктуру. Там их четыре с разной стоимостью и с разными вариантами размещения. Поэтому сегодня по факту мы свою работу выполнили и сегодня правительству Мурманской области нужно просто определиться с тем, какой вариант для них является приоритетным," - сказал Денисов.

"Все работы делятся на два этапа. Первый этап предполагает подключение девяти котельных вблизи бухты Ура, второй предполагает подключение 52 котельных. Общий объем потребления СПГ - порядка 763 тыс. тонн в год. Мы свои возможности по поставке СПГ подтверждаем", - добавил он.

При этом Соловьев отметил, что есть вопрос относительно стоимости инфраструктуры и порядок ее финансирования. "Если эти инвестиции закладывать в тариф, то тариф становится экономически неприглядным для населения", - добавил он.

Кроме того, в настоящее время процесс осложняется согласованием с Минобороны мест размещения инфраструктуры по перевалке СПГ и газификации.

Летом прошлого года на тот момент врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил, что власти области намерены отказаться от большей части используемого в теплоэнергетике дорогого мазута за счет совместных с "Газпромом" и "Новатэком" проектов по газификации региона. Как ранее сообщали власти региона, 80% топлива, используемого для производства теплоэнергии, составляет мазут.

План мероприятий по снижению мазутной зависимости региона рассчитан на ближайшие пять лет. В частности, переходу на газ будет способствовать масштабная перевалка этого вида энергоносителя, которую в Мурманской области планирует вести "Новатэк".