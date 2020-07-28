Можно брать: почему не стоит ждать снижения ипотечных ставок

22 года назад, когда ипотека только появилась в России, кредит на покупку жилья можно было достаточно легко получить под 30%, а то и 40% годовых на 3-5 лет. 15% в валюте считались выгодным предложением. Последние годы ставка колебалась в районе 10%, но уже в рублях. Также на рынке появились льготные ипотечные программы, включая те, что субсидирует государство.

Так, в апреле 2020 года в России запустили льготную ипотеку на покупку жилья в новостройках. По этой программе кредит выдают под максимум 6,5%, у Сбербанка и того ниже - 6,1%. Но при этом ставки по ипотеке в России все равно выше, чем, например, в странах ЕС. Разбираемся, почему так происходит.

Как банк устанавливает цену ипотеки?

Стоимость кредитов вообще и жилищного в частности формируется из нескольких составляющих.

Во-первых, это цена фондирования. Проще говоря, стоимость денег, по которой банк сам привлекает средства. Среди основных источников фондирования можно выделить средства клиентов – физических и юридических лиц, заимствования от ЦБ РФ, привлечение от других банков и займы на российском или иностранном рынке. На текущий момент ставки по вкладам физических лиц составляют 3,5-5%, а по депозитам юридических лиц – около 3,7-5,5%. Привлечение средств от Федерального казначейства обходится банкам по ставкам на уровне 4,3%. Чем надежнее банк, тем дешевле для него привлечение средств. Соответственно, и своим заемщикам (в том числе физическим лицам) он может предложить лучшие условия кредита.

Кроме того, существуют взносы банков в АСВ - Агентство по страхованию вкладов. Российские банки платят 0,4% от портфеля пассивов физических лиц, а западно- и центрально-европейские - всего 0,1%.

Также существует так называемая норма обязательных резервов ЦБ. Это доля средств привлеченных депозитов, которую коммерческие банки должны держать в ЦБ в качестве резерва на беспроцентном счете. Таким образом, на выдачу кредита банк должен привлечь депозит на большую сумму, что дополнительно увеличивает стоимость кредитных ресурсов еще на 0,2% годовых.

Во-вторых, в цену ипотеки включены операционные расходы банка. Это и аренда офиса, и реклама, и зарплаты сотрудников. Кроме того, сюда входят расходы на оформление и обслуживание ипотеки.

От операционных расходов тоже зависит цена кредита. "При среднем размере ипотечного кредита в России в два миллиона рублей банк тратит 40 тысяч рублей, что сразу добавляет 2% от среднего размера кредита к издержкам", - рассказывает ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Он уточняет: с другой стороны, кредиты гасятся в течение длительного времени, и эти издержки можно распределить на несколько лет, пока кредит не будет обслуживаться. Чем больше сумма и длиннее срок кредита - тем ниже удельные операционные расходы.

В-третьих, это маржа - то, что приносит прибыль банку. Вопреки бытующему мнению, ипотека - низкомаржинальный продукт: на этом виде кредитования банки зарабатывают немного, маржа составляет около 1%.

И четвертое - риски. Главным образом, риск невозврата. В отличие от других кредитов, ипотека считается низкорисковым кредитованием, поскольку в залоге у банка остается квартира. Однако есть российская специфика - у нас в стране банку достаточно трудно реализовать залог по ипотечному кредиту, если у заемщика начались проблемы.

Так было с валютными ипотечниками - люди взяли кредит на покупку квартиры в иностранной валюте, поскольку процент был существенно ниже, чем у рублевой ипотеки. Но в 2014 году рубль подешевел по отношению к доллару и евро - и заемщики с рублевыми доходами оказались не в состоянии платить по счетам. "Люди оказались в объективно трудной ситуации, но тем не менее, не вернув кредит банку, они также считали, что квартиру тоже продавать не обязаны", - вспоминает Михаил Матовников. Центробанку тогда пришлось встать на сторону заемщиков. Одновременно регулятор фактически сделал невозможным получение и выдачу ипотеки в иностранной валюте.

Кроме того, нужно учитывать, что ипотека выдается на очень длительный срок, и за 25-30 лет могут возникнуть новые риски, которые не могут предусмотреть ни заемщики, ни банк. А сумма ипотеки, в отличие от потребительского кредита, всегда многократно превышает годовой доход заемщика. Но в отличие от тех, кто берет средства в долг на покупку, например, телевизора, большинство ипотечных заемщиков действительно соизмеряют свои силы - и, несмотря на все вышеупомянутые риски, обычно платят исправно, утверждает Михаил Матовников. За всю историю ипотечного кредитования в России уровень невозвратов по ипотеке измеряется долями процента, это неплохой показатель. И кредитный риск - не решающий фактор в стоимости ипотеки.

Если сложить все упомянутые издержки, процент по ипотеке должен быть на уровне 7,5%. Но обычно он выше - если только речь не идет о спецпредложениях с государственным субсидированием. Происходит это из-за того, что российские банки должны учитывать еще один риск - процентный.

Лишний процент

Инфляция в последние годы в России находилась на достаточно низком уровне, Банк России снижал ключевую ставку, и тенденция к дальнейшему снижению сохранялась до последнего времени. А это означает, что ипотека тоже должна была дешеветь. Но ипотека - кредит долгосрочный, и банки должны учитывать не только текущую ключевую ставку (то есть фактически стоимость денег для них), но и риск, что ставка изменится. В 2021 году вполне возможно, что ставки развернутся - и для банков очень серьезно изменится экономика ипотечных продуктов, полагает Михаил Матовников.

"Что должно случиться, чтобы премия за процентный риск в составе ипотечного кредита упала? То же самое, что должно случиться для того, чтобы вкладчики были готовы размещать вклады под 3,5% на 10 лет. Должна быть высокая уверенность, что ставки и дальше останутся на этом уровне, и это зависит от успеха денежно-кредитной политики Центрального банка, от макроэкономической стабильности в стране и от того, чтобы история низких процентных ставок продержалась в России достаточно долгий период времени" - рассуждает главный аналитик Сбербанка. Именно поэтому ставки в Европе ниже.

Разница ставок. Россия vs Европа

До 2014 года Россия наряду с Украиной, Беларусью и Казахстаном была в первой десятке стран с самой высокой инфляцией за последние 10 лет. Достаточно вспомнить 2019 год, когда еще не было серьезного падения цен на нефть и пандемии коронавируса. В России инфляция была 3%, в Италии - 0,5%. В Чехии реально высокая инфляция на уровне 20% была в начале 90-х. Последние почти 30 лет она не превышала 5%, а последние 15 колебалась в пределах 1-3%. Только в этом году показатель вырос до 3,6% из-за пандемии коронавируса. Центробанк Чехии понизил учетную ставку на 75 базисных пунктов - сейчас она на уровне 0,25%. В России ключевая ставка - 4,5%.

Период инфляционной стабильности в Чехии исчисляется десятилетиями. И банки, и граждане уверены, что ставки не будут меняться долго. Поэтому в Чехии ипотеку можно взять под 2-3%.

"Если бы Россия при нынешнем уровне инфляции и нынешнем уровне ставок ЦБ существовала лет десять, то можно быть уверенным, что наши ипотечные ставки (без учета субсидий) находились бы сами по себе на уровне порядка 6,5-7%, на 1,5-2% ниже текущего уровня выдач", - говорит Михаил Матовников.

Очень низкая инфляция и уж тем более дефляция - это тоже плохо для экономики. Тогда она в буквальном смысле слова замирает. Если деньги с каждым днем дорожают, люди их придерживают, чтобы завтра купить на них больше. Соответственно, спрос падает – а вслед за ним падает и производство. Если не нужно производить больше, то не нужны и работники - начинает расти безработица. Именно для борьбы с дефляцией в некоторых странах ЕС в 10-е годы устанавливали отрицательные кредитные ставки. Кроме того, проценты по кредитам зависят и от валюты – например, чешская крона до последнего времени лишь укреплялась по отношению к доллару и евро.

Как взять дешевую ипотеку?

Кризис - время возможностей, это как раз про ипотечное кредитование. Вообще, по плану нацпроекта ставки по ипотеке должны снизиться до 7,9% к 2024 году, но уже сейчас есть шанс взять кредит дешевле. У Сбербанка есть несколько программ с господдержкой. Ипотеку с господдержкой для семей с детьми можно оформить по ставке от 1,2% на первые два года (по программе субсидирования от застройщика). По аналогичным условиям с субсидией можно приобрести новостройку в ипотеку по запущенной в апреле этого года программе господдержки - ставка составит от 2,6% на первые два года. Государство объявило о старте льготной программы, чтобы простимулировать спрос в строительной отрасли. Купить по этой программе квартиру можно только в новостройке и только у юридического лица. Максимальная сумма кредита -12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей - в остальных регионах России. Предложение действует до ноября.

Всего (по подсчетам правительства) россияне смогут получить до 250 тыс. кредитов на общую сумму больше 740 млрд рублей. В программе задействованы несколько банков. Оформить этот кредит и другие ипотечные продукты можно через сервис "ДомКлик" - инструмент Сбербанка для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости. Это новый для России продукт - здесь можно полностью пройти весь путь покупки жилья: и найти квартиру, и подготовить документы, и оформить сделку.

Естественно, на сайте или в мобильном приложении можно воспользоваться калькулятором, где сразу видно, на какие скидки стоит рассчитывать, покупая жилье от застройщика или квартиру как молодая семья с детьми. При покупке готовой квартиры, размещенной на "ДомКлик", тоже дается скидка в 0,3 процентных пункта к ипотечной ставке. Здесь же можно получить онлайн-одобрение как ипотеки, так и объекта недвижимости. То есть купить квартиру в кредит можно бесконтактно с соблюдением социальной дистанции.

Могут ли ставки опуститься еще ниже в ближайшее время?

Тенденция к снижению ставок действительно существует: еще в конце 2019 года средняя ставка превышала 9%, а по результатам мая этого года – уже 7,4%. Возникает вопрос: если они будут падать и дальше, может, через год ипотеку можно будет оформить вообще под 5-6%?

Но все не так просто. На самом деле при снижении ставки сумма платежей уменьшается не так сильно, как многие думают, говорит Михаил Матовников. Например, согласно статистике ЦБ, в среднем ставка выдач сейчас составляет 7,4%, сумма кредита – 2 млн. 260 тыс. руб, и берут его на 218 месяцев – это 18 с небольшим лет. Выходит, что в этом случае средний платеж - около 19 тыс. рублей. Если бы ставка была не 7,4% а, скажем, 6%, он бы составлял примерно 17 тыс. руб. Итого – две тысячи рублей экономии.

Но самое главное - вместе со снижением ставок обычно дорожает недвижимость. Именно поэтому в Европе, где ставка может быть близкой к нулю, ипотеку берет не каждый – жилье попросту очень дорогое. Вернемся к статистике ЦБ: с конца 2017-го по конец 2018-го средний срок выдачи увеличился со 187 до 218 месяцев, и одновременно средняя ставка сократилась с 9,8% в 4 квартале 2017 года до 9,2% на конец 2018 года. По идее, средний платеж должен был сократиться на 10%, но в реальности он вырос на 10%, потому что из-за роста цен на недвижимость выросла и средняя сумма ипотечного кредита.

Поэтому, как ни парадоксально, сейчас для оформления ипотеки сложился очень благоприятный момент, считает Михаил Матовников. В условиях кризиса объем выдачи ипотечного кредита сократился - упали средние цены, недвижимость можно приобретать с существенными скидами. «Покупать квартиру лучше в кризис. Ждать дешевой ипотеки в долгосрочной перспективе бессмысленно - это приводит к удорожанию жилья», - говорит Михаил.