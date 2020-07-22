ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

Ассоциация "АПФ" предложила ввести штрафы за отказ аптек принимать товары с маркировкой

Причиной необходимости такой меры в ассоциации назвали решение ряда аптек о замене лекарств биологически активными добавками, которые имеют идентичные названия

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