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ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

Пенсионный фонд зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда - Топилин.

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Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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