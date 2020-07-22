В Самарской области региональным инвесторам уменьшат налог на прибыль в два раза

ТАСС, 22 июля. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон, согласно которому предприятия смогут получить статус регионального инвестпроекта и снизить налог на прибыль в два раза, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон, который предусматривает предприятиям присвоение статуса регионального инвестпроекта. Для компаний, получивших такой статус, налог на прибыль снизится с 20% до 10%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что критериями для получения статуса регионального инвестиционного проекта является реализация деятельности в обрабатывающих производствах. В малых моногородах региона - Октябрьске, Чапаевске, Похвистневе - объем инвестиций должен составлять не менее 50 миллионов рублей в течение трех лет. Для проектов, реализуемых на других территориях региона, - не менее 100 миллионов рублей. При вложениях инвестора от 500 млн рублей в течение пяти лет проект будет считаться инвестиционным независимо от территориальной принадлежности в регионе.

"На территории Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в РФ. Большинство из них ориентировано на поддержку вновь создаваемых предприятий. Новый закон позволяет поддержать и действующие организации в ситуации, когда они инвестируют средства в реализацию как новых, так и в развитие действующих проектов", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова.

Для максимального удобства инвесторов в получении необходимой информации и безопасности в период пандемии создан портал www.investinsamara.ru, где можно получить детальную информацию, в том числе воспользоваться калькулятором мер поддержки.