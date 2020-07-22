Qatar Airways требует от четырех арабских стран $5 млрд компенсации за блокаду

ТАСС, 22 июля. Катарская авиакомпания Qatar Airways обратилась с исками в международный арбитраж, требуя от четырех арабских государств, которые ввели блокаду в отношении Дохи, возмещения нанесенного компании ущерба в размере $5 млрд. Об этом говорится в специальном заявлении, размещенном в среду на официальной странице авиакомпании в Facebook.

В нем указывается, что Qatar Airways "направила четыре иска в международные арбитражные органы против Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна, Саудовской Аравии и Египта, которые в 2017 году установили незаконную воздушную, морскую и сухопутную блокаду против Катара". Авиакомпания, как отмечается в сообщении, "требует от указанных государств не менее $5 млрд в качестве компенсации за их незаконные действия".

14 июля Международный суд ООН вынес решение в пользу Катара в споре с четырьмя арабскими странами относительно воздушной блокады. В своем решении судьи "отклонили апелляцию Бахрейна, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии на решения Международной организации гражданской авиации [ИКАО]". Кроме того, они признали, что "ИКАО обладает необходимой юрисдикцией в вопросе воздушного пространства и что жалоба, поданная Катаром, приемлема для рассмотрения".

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. Катар назвал решение арабских соседей необоснованным и обратился в ИКАО. В ответ Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия подали предварительное возражение, заявив, что ИКАО не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения дела и что иск Катара является неприемлемым. Эти предварительные возражения были отклонены организацией, однако страны Персидского залива подали апелляцию на это решение в Международный суд ООН. Теперь суд постановил, что ИКАО обладает необходимой юрисдикцией и может продолжить рассмотрение дела.