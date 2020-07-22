ЕР просит кабмин быстрее подготовить отзыв на законопроект о регулировании рынка лекарств

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме рассчитывает, что правительство оперативно подготовит положительный отзыв на законопроект, направленный на регулирование фармацевтического рынка. Об этом заявил лидер фракции Сергей Неверов, выступая на закрытии весенней сессии нижней палаты парламента.

"Среди приоритетов "Единой России" остается тема лекарственного обеспечения граждан. Мы ждем от правительства более оперативной работы и положительного отзыва на подготовленный нами комплексный законопроект, регулирующий лекарственный рынок", - отметил Неверов.

Речь идет об инициативе, которая направлена в том числе на борьбу с завышением цен аптеками, проект в Госдуму внесли в марте. Как отметил Неверов, принятие законопроекта значительно улучшит ситуацию на фармацевтическом рынке. "Этот законопроект позволит избежать завышения цен на лекарства, решит проблемы и граждан, и отечественных фармпроизводителей", - подчеркнул Неверов.

Кроме того, в ходе своего выступления Неверов призвал депутатов вернуться к практике работы с законопроектами в рамках так называемого нулевого чтения, так как это повышает качество законотворческой деятельности. "Необходимо полностью восстановить практику работы с законопроектами в рамках нулевых чтений, от которой последнее время нам пришлось по понятным причинам отойти", - сказал Неверов.

Он отметил, что такой формат будет особенно актуален сегодня в связи с необходимостью формирования законодательства в развитие новых конституционных норм "с учетом масштаба изменений и коротких сроков реализации".