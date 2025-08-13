В их числе "я от сотрудника банка", "выходите, я подъехал", "все по инструкции"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Курьеры мошенников используют "кодовые фразы", знание которых поможет распознать аферистов и не стать жертвой преступной схемы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В некоторых случаях курьеры мошенников действительно используют заранее заученные "кодовые фразы", чтобы подтвердить свою легитимность перед жертвой. Примеры: "я от сотрудника банка", "выходите, я подъехал", "все по инструкции", "не сообщайте никому". Наличие таких фраз может указывать на участие в преступной схеме", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, мошенники часто инструктируют курьеров использовать условные слова. Например, "проверка безопасности", "конфиденциально", и т. д. "Также применяются пароли, которые курьер должен назвать жертве для получения денег или ценностей", - добавили в ведомстве, отметив, что пароли устанавливаются лицами, курирующими преступную деятельность курьеров, и могут быть различными.

Если человек понял, что имеет дело с возможным курьером мошенников, он должен незамедлительно прекратить контакт, советуют в МВД. Кроме того, там рекомендуют не передавать деньги или документы курьеру, а также постараться запомнить приметы человека, его транспорт, номер телефона, сообщить их в полицию.