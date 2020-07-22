Неверов призвал развивать внутренний туризм и уделить особое внимание аграриям

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Последствия пандемии коронавируса в мире создали уникальные условия для развития внутреннего туризма в России и депутатам следует определить "точки роста" для туризма в каждом из регионов. Об этом заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, выступая на закрытии весенней сессии нижней палаты парламента.

"Сейчас у наших регионов в силу эпидемиологической обстановки в мире появился уникальный шанс на развитие внутреннего туризма. И речь не идет только о тех регионах, где есть морское побережье", - отметил Неверов.

По его словам, депутатам следует определить "точки роста" для туризма в каждом из регионов. "Нужны ли некие закрепленные стандарты сервиса для того, чтобы помочь регионам выйти на высокий уровень, чтобы в итоге наши граждане проголосовал рублем за наши курорты и места отдыха? Какие нюансы в каждом регионе нужно учитывать при разработке программ поддержки?" - отметил Неверов.

Он также подчеркнул, что такие вопросы следует решить оперативно, чтобы "воспользоваться уникальным шансом", когда практически все граждане планируют свой отдых в пределах РФ.

В ходе выступления Неверов также отметил необходимость уделить особое внимание проблемам аграриев. В частности, по его словам, Минсельхозу следует оперативно отслеживать ход реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий и при необходимости вносить в нее изменения.

"Мы рассчитываем на оперативный мониторинг ее реализации от профильного министерства. Это заключается в том числе и в максимальной прозрачности при отборе проектов, и в корректировке нормативных требований, если возникает такая необходимость", - сказал Неверов.