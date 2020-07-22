Минэнерго оценило потребность рынка в "умных" счетчиках электроэнергии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Потребности российского рынка в интеллектуальных приборах учета потребления электроэнергии составляют 76 млн штук. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Юрий Маневич в ходе вебинара портала "Энергетика и промышленность России" по "умным" приборам учета потребления электроэнергии.

"В целом потребность рынка в приборах учета в год составляет более 5 млн штук. В течение 15 лет это будет порядка 76 млн приборов учета", - сказал он.

Создание гарантированного масштабного спроса на интеллектуальные системы учета электроэнергии станет большим толчком для развития отечественной промышленности, отметил Маневич.

"Только по группе компаний "Россети" интеллектуальным учетом должно быть оснащено не менее 18 млн точек учета, а инвестиции в эти системы, по предварительным расчетам, составят порядка 360 млрд рублей до 2030 года", - сказал заместитель министра.

"Умные" приборы учета

Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии станет основой для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли и возможности перехода на новый уровень внедрения технологий, повышения качества обслуживания потребителей и принципиально нового подхода в принятии решений, создаст условия для интеллектуальной сети и цифровизации отрасли, в том числе позволит минимизировать риск неэффективных инвестиций, обеспечит возможность легкой интеграции возобновляемых источников генерации и микрогенерации в существующую систему электроснабжения, а также откроет возможности создания новых сервисов для потребителей и снизит операционные расходы компаний, пояснил Маневич.

Электросетевые компании и гарантирующие поставщики с 1 июля 2020 года начали устанавливать приборы учета потребления электроэнергии за свой счет. Компании будут внедрять "простые" приборы учета, но могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные счетчики. С 1 января 2022 года установке подлежать только "умные" приборы учета. Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно.

Минэнерго рассчитывает, что до конца 2020 года может быть установлено от 2 млн до 2,5 млн новых приборов учета потребления электроэнергии.