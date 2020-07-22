Эксперт считает, что нужно минимизировать проверки бизнеса до восстановления компаний

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Контрольно-надзорные органы не должны злоупотреблять проверками в отношении российского бизнеса до нормализации экономической активности после ситуации с пандемией коронавируса. Такое мнение высказала в среду ТАСС директор Института экономики роста им. Столыпина, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая сегодня в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что миф об огромном количестве проверок предпринимателей в России рушится, в частности, из малого и среднего бизнеса сейчас проверяется один из 5 тыс. налогоплательщиков. При этом он уточнил, что, если обнаруживается участие налогоплательщиков в незаконных схемах, органы выходят на проверку.

"Можно сказать, что Федеральная налоговая служба уже давно перешла на дистанционные формы контроля и выездные проверки применяются только в единичных случаях. В целом мы считаем, что особенно важно продолжить развивать механизмы внесудебного оспаривания результатов проведения проверок, снижать человеческий фактор и фактор усмотрения инспектора. В целом же до нормализации экономической активности и восстановления экономических показателей до уровня 2019 года злоупотреблять проверками не следует. К таким же выводам приходят и в других странах", - сказала Алехнович, комментируя отчет премьер-министра.

Из-за пандемии коронавируса в РФ был введен мораторий на налоговые и таможенные проверки до 30 июня, по всем другим мероприятиям контрольных органов он продлен до 31 декабря. Как ранее отмечал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, мораторий на проверки, введенный правительством, в целом соблюдался. Он указывал, что в период самоизоляции только 8% предпринимателей заявили, что у них были какие-либо проверки.