Крупные туроператоры заявили о готовности участвовать в программе кешбэка за туры по РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Крупные туроператоры готовы участвовать в государственной программе частичной компенсации путешественникам стоимости туров по России. По их мнению, эта схема поможет увеличить продажи туркомпаний и снизить стоимость путевок. Об этом сообщили ТАСС представители компаний "Интурист", TUI Россия и Anex Tour.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб.

"TUI Россия направила письмо в Ростуризм, в котором подтвердила готовность участвовать в программе и включить в нее турпакеты по направлениям: Республика Бурятия, Республика Карелия, Калининградская область, Иркутская область, Сахалинская область, Приморский край и другие", - сказал ТАСС генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Anex Tour ждет разъяснений по механизму кешбэка со стороны правительства РФ и Ростуризма, но уже планирует участвовать в программе, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В "Интуристе" ТАСС сообщили, что все отделы компании, занимающиеся внутренним продуктом, работают над расширением ассортимента туров, чтобы они соответствовали условиям по вхождению в программу кешбэка.

Продажи вырастут

По пути субсидирования туристических поездок внутри страны в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса пошли несколько государств, включая Германию, Чехию, Италию, сообщил ТАСС исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин. Власти этих стран выделяли по несколько сотен евро на человека для субсидирования поездок на местные курорты.

"Это отличная практика стимулирования внутреннего туризма, и максимально будет способствовать развитию туризма внутри России. Особенно хорошо это может помочь заполняемости курортов в этом году в межсезонье, ведь летний сезон 2020 г. был открыт лишь в июле", - сказал Толчин.

Программа кешбэка станет хорошей мерой социальной поддержки путешествующих россиян, отметил Тарас Демура из TUI. Кроме того, для туроператоров это станет дополнительным маркетинговым инструментом для стимулирования продаж турпакетов на внутрироссийских направлениях, считает он.

"В комплексе с другими мерами поддержки, которые позволят туроператорам устанавливать привлекательную цену на турпродукт, такими как субсидирование чартерных и регулярных авиаперевозок, введение специальных туроператорских тарифов на регулярную перевозку на популярных туристических направлениях, совместная реализация маркетинговых мероприятий туроператорами и органами власти на основе государственно-частного партнерства, компенсация убытков туроператоров по вывозным рейсам, и т.д., эта мера будет способствовать продвижению внутренних направлений", - подчеркнул гендиректор TUI Россия.

Кроме того, новая мера поддержки позволит снизить стоимость путевок для туристов, отметили в Anex Tour.