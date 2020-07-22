Авиакомпания "Ижавиа" получила льготный кредит на год в размере 70 млн рублей

ИЖЕВСК, 22 июля. /ТАСС/. Банк "Открытие" предоставил региональному авиаперевозчику "Ижавиа" кредит на 70 млн рублей со льготной ставкой 2% годовых, сообщается в среду в официальном Telegram-канале авиакомпании.

"Региональный операционный офис банка "Открытие" в Ижевске профинансировал деятельность авиапредприятия АО "Ижавиа" по программе льготного кредитования юридических лиц в соответствии с постановлением правительства РФ. Срок предоставленного кредита 12 месяцев. Субсидируемая ставка составляет 2%, сумма на год составляет 70,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства компания направит в том числе на текущие расходы, а также выплату зарплаты сотрудникам.

В мае гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников сообщил ТАСС, что в апреле пассажиропоток компании сократился в 22 раза, количество выполняемых рейсов - в девять раз. Доходы предприятия упали на 93%.

Ижевское авиапредприятие создано в 1944 году, является акционерным обществом со 100% долей акций в собственности Удмуртской Республики. Перевозчик 1 июня сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург, которые не совершались из-за пандемии.