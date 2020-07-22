Закон о "гаражной амнистии" может быть принят в 2020 году

ИННОПОЛИС, /Республика Татарстан/, 22 июля. /ТАСС/. Росреестр в ближайшее время направит законопроект о "гаражной амнистии" в Госдуму, в данный момент идут согласительные процедуры. Ожидается, что он будет принят в текущем году, сообщил журналистам в среду глава Росреестра Олег Скуфинский.

"Он [законопроект] очень важен, важен для людей, важно реализовать те правоотношения, которые возникли и возникали иногда очень часто спорадически. Поэтому людям нужно дать оформить права на свои объекты. Поэтому уверен, что по прогнозу его принятия он точно будет принят в этом году, но мы не дожидаемся конца года, мы начинаем все технические вопросы, которые с этим связаны, отрабатывать. Как только будет принят закону, мы технологически готовы к его реализации", - сказал он, отметив, что в ближайшее время законопроект будет направлен в Госдуму, в данный момент идут согласительные процедуры.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании в Госдуме сообщил о том, что он поддержит законопроект о "гаражной амнистии", "потому что это восстановление справедливости".

В феврале 2020 года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии. В Росреестре считают, что годами граждане не могли оформить такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В связи с этим количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов, значительно выше. По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 млн автовладельцам.