Налоговый вычет в Арктике предлагают распространить на месторождения полезных ископаемых

ТАСС, 22 июля. Минвостокразвития предлагает расширить механизм налогового вычета для проектов в Арктике на действующие месторождения твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом говорится в материалах министерства, которые есть в распоряжении ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пакет законов, предусматривающих льготы для инвесторов в Арктике. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что власти планируют продолжить работу над улучшением условий для инвесторов в макрорегионе.

"Минвостокразвития России вместе с Минфином России уже подготовили законопроект, предусматривающий расширение механизма налогового вычета на действующие месторождения твердых полезных ископаемых в Арктике (со степенью выработанности более 0,5) при условии их расширения и модернизации", - говорится в документе.

Отмечается, что законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. Сейчас налоговый вычет по проектам ТПИ в Арктике предусмотрели при освоении новых месторождений.

О льготах для инвесторов в Арктике

Как отмечали в Минвостокразвития, благодаря принятию пакета законов о системе преференций российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов предоставляется нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых).

Вводятся также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до 1% по упрощенной системе налогообложения (конкретные параметры таких льгот установят регионы Арктики после вступления в силу пакета федеральных законов). Предусмотрено возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до конечной ставки 7,6% для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых.

Резиденты Арктической зоны смогут получить налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру, необходимую для освоения нового месторождения твердых полезных ископаемых, а также инвестиций в новые обогатительные и перерабатывающие мощности. Законы предусматривают ставку НДС 0% в отношении услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортно ориентированных грузов. Кроме того, упростят целый ряд административных процедур.