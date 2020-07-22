Минэнерго разработало план развития водородной энергетики в России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ внесло в правительство проект плана мероприятий по развитию водородной энергетики в 2020-2024 годах, сообщили ТАСС в Минэнерго. Ранее об этом написала газета РБК со ссылкой на текст документа.

"Развитие производства и потребления водорода, выход Российской Федерации на экспортные международные рынки является перспективной задачей, для решения которой ТЭК России обладает необходимым потенциалом. В настоящее время проект плана мероприятий "Развитие водородной энергетики в Российской Федерации" на 2020-2024 годы внесен в правительство Российской Федерации", - отметили в Минэнерго.

План предусматривает совершенствование нормативной базы и техрегулирования производства, транспортировки, хранения и использования водорода, а также поддержку реализации пилотных проектов в области производства водорода.

"Разработка и конкретизация предложенных мер будет произведена после утверждения плана мероприятий", - добавили в министерстве.

Согласно проекту документа, которое имеется в распоряжении РБК, "Газпром" и Росатом могут начать производство водорода в 2024 году. Также в этом заинтересован и "Новатэк".

Водород может стать одной из экологичных альтернатив нефти и газу, от которых ряд стран могут отказаться из-за их негативного влияния на климат и экологическую ситуацию. Согласно энергостратегии России, в 2024 году страна будет экспортировать порядка 200 тыс. тонн водорода, а в 2035 году уже в 10 раз больше - порядка 2 млн тонн.