Цыбульский: Архангельская область при объединении с НАО получит выход к Севморпути

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Архангельская область за счет объединения с Ненецким автономным округом (НАО) может получить выход к Северному морскому пути, это позволит реализовать возможности двух регионов, которые округ не может осуществить из-за отсутствия научной среды и малочисленности населения. Об этом врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил на встрече с участниками форума "Территория смыслов".

"Архангельская область за счет объединения могла бы получить выход к Северному морскому пути, [возможности], которые полноценно Ненецкий округ тоже не сможет самостоятельно реализовывать в силу отсутствия квалифицированных специалистов в науке и малочисленности населения", - сказал Цыбульский, отвечая на вопрос участника встречи.

Цыбульский отметил, что отдельно территории теряют большое количество конкурентных преимуществ. "Ненецкий округ является монопрофильным, оттого сегодня, когда конъюнктура рынка изменилась, он из такого региона, условно донора, в общем-то, превращается в регион, в котором не так просто уже выполнять те социальные обязательства, которые есть. Это временная история, она, наверно, в какой-то перспективе изменится. Я, по крайней мере, очень этого желаю для округа", - сказал врио губернатора.

Объединить усилия

По его словам, в НАО при количестве населения немногим более 40 тысяч человек, очень большой аппарат чиновников. "14 органов законодательной и исполнительной власти на 30 тысяч человек <…> это система, которая обслуживает сама себя", - добавил он, отметив, что у чиновников в регионе высокие зарплаты, как и у сотрудников добывающих компаний, при этом в бизнесе работать в НАО невыгодно. "В Нарьян-Маре у вас будет зарплата 25 тысяч рублей, которые вам может заплатить местный бизнес, потому что у него нет внутреннего рынка для развития. <…> В моем понимании, если бы мы объединили усилия, сократили управленческие расходы, которые там огромные, то от этого была бы выгода для одной большой территории", - резюмировал Цыбульский.

Он также отметил, что нужно объяснять людям, чем выгодно для них объединение регионов. "Я все равно считаю, что мы еще не поговорили с людьми об этом и не объяснили, как мы это видим, поэтому в ближайшее время, я надеюсь, по крайней мере, объясним, что имелось в виду, когда эта идея предлагалась. И я абсолютно не исключаю, что люди поменяют свое мнение. Тем более, что Ненецкий округ и так входит территориально в состав Архангельской области, это специфическое строение <…> и все равно большую часть полномочий, если не заключать соглашение, на территории округа должна выполнять Архангельская область", - сказал Цыбульский.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года. До 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".