Индексы в Нью-Йорке выросли на новостях о прогрессе в создании вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в среду продемонстрировали умеренный рост.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 172,40 пункта (0,64%), до отметки 27 012,80. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,52 пункта (0,60%), до отметки 3 276,82. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 28,77 пункта (0,27%), до 10 709,13.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,21% и оказалась на уровне $41,81 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "инвесторы позитивно отреагировали на информацию о том, что наметился прогресс в разработке вакцины от коронавируса". В этой связи газета отметила, что акции фармацевтической компании Pfizer выросли на 5,18% - до $38,59 за акцию - на фоне сообщений о контракте на сумму $1,95 млрд, в соответствии с которым США получат 100 млн доз вакцины после того, как она будет одобрена регулирующими органами, а впоследствии смогут приобрести еще 500 млн доз.

"Еще в феврале-марте эксперты уверяли нас, что пройдет около пяти лет, прежде чем будет разработана вакцина от коронавируса, - привела газета мнение руководителя департамента рыночной стратегии компании Federated Hermes Фила Орландо. - Думаю, что рынок сейчас весьма позитивно воспринимает новости о прогрессе в разработке вакцины".