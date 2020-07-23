Акционеры Qiwi отменили проведение вторичного размещения акций

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Акционеры Qiwi решили не проводить вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого предполагалось продать до 12,5% акций, говорится в сообщении компании в четверг.

"Qiwi объявляет о решении продающих акционеров не проводить вторичное размещение акций, анонсированное ранее, вследствие рыночных причин", - отметили в компании.

В рамках анонсированного ранее SPO свои доли в компании планировали продать банк "Открытие", сооснователь Qiwi Сергей Солонин и CEO компании Борис Ким. На продажу должны были выставить 6 800 870 американских депозитарных акций (ADS, представляют акции класса B), а также предусмотреть для андеррайтеров 30-дневный опцион на покупку еще до 1 020 130 ADS.

На 30 июня 2020 года акционерный капитал Qiwi состоял из 11 225 718 акций класса A (1 акция дает 10 голосов) и 51 487 257 акций класса B (одна акция дает один голос). Для проведения SPO часть акций класса A должны были конвертировать в акции класса B, поскольку первые не подлежат прямой продаже. В результате сделки количество акций класса А должно было снизиться до 10 329 217.

Сейчас крупнейшим акционером Qiwi является Солонин, ему принадлежит 65,7% голосов, "Открытие" владеет 13,1% голосов, Ким - 3,3%. В случае проведения SPO, включая опцион, голосующие доли продающих акционеров снизились бы до 9,8% у "Открытия", до 63,3% у Солонина и до 3% у Кима.