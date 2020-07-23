Роскачество выявило нарушения в маркировке винных напитков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Роскачество проверило винные напитки и обнаружило в них нарушения по маркировке, однако все они оказались безопасными. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество по более чем 40 показателям исследовало продукцию 20 торговых марок винных напитков: 18 из России, одну из Испании и одну из Литвы. Большинство винных напитков изготавливалось из виноградного сырья. Исключение составила продукция четырех торговых марок, произведенная на основе фруктов.

"Несоответствия обязательным требованиям действующего законодательства были выявлены в продукции семи торговых марок. Все нарушения касались маркировки", - отмечается в сообщении. В продукте ТМ "Крымский" эксперты обнаружили не указанный в маркировке ароматизатор 1,2-пропиленгликоль.

Не заявленные на этикетке консерванты, возможное наличие которых также беспокоит российских потребителей, обнаружены в напитках Bolle и "Крымский". Речь идет о сорбиновой кислоте, препятствующей росту дрожжевых грибов.

В винных напитках двух торговых марок выявленные в ходе испытаний значения объемной доли этилового спирта не совпадали с теми, которые были указаны в маркировке. По итогам исследования, в продукции Belbosco этот показатель составил 6% (в маркировке значилось 10%), а в Santo Stefano Rose - 10% (в маркировке значилось 8%). Продукция торговых марок Santo Stefano Bianco, Santo Stefano Rose и Santo Stefano Rosso, исходя из выявленных значений массовой концентрации сахаров, не соответствовала наименованию "напиток полусладкий". В продукте Ruby Granum Blue был обнаружен синтетический краситель Е 133, однако, как сообщили эксперты, его концентрация не превышала установленные законом нормы и составляла 29 мг/кг.

"По итогам испытаний все напитки оказались безопасными. Потенциально вредных веществ не обнаружено ни в одном из проверенных винных напитков", - подчеркнули в Роскачестве. Кроме того, как сообщили в организации, соответствие требованиям одного из действующих в настоящий момент национальных стандартов было заявлено на этикетках только у четырех товаров. Все остальные напитки продавались без такого обозначения, что противоречит действующему законодательству.

Другие результаты проверки

Как показали результаты испытаний Роскачества, в продукции 10 торговых марок из 16 значения изотопов кислорода и водорода были нехарактерны для виноградных спиртов. Данные отклонения не являются нарушением, но они свидетельствуют о том, что при изготовлении этих напитков использовались фруктовые спирты. Речь идет о продукции "Каждый День", Bolle, Aviva Rose, Lavetti Classico, Vermouth Bianco (Monograme), Villa Blanca (Moscato), Ruby Granum Blue, Lavetti Rose, Lavetti Crema di Vanilla и Vanilla Sky (Burbuleta).

Как отметили эксперты, определить изотопный состав напитков, изготовленных на основе фруктового сырья, не представлялось возможным. Такие напитки были исследованы на массовую концентрацию органических кислот (щавелевой, винной, молочной, яблочной, лимонной и янтарной). Отклонение по этому параметру свидетельствует о наличии в продукте вкусовых добавок, как в случае с Santo Stefano Bianco, массовая концентрация органических кислот в котором оказалась нехарактерной для фруктового вина, превысив установленное ГОСТом (33410-2015) значение в 0,1 г/дм3. В продукции "Каждый день" о наличии добавок сказало несвойственное винным напиткам содержание глицерина.

В Роскачестве также добавили, что ЗАО "НПО Агросервис", выпускавшее винные напитки под торговыми марками Santo Stefano Rose, Santo Stefano Rosso и Santo Stefano Bianco, узнав о результатах испытаний, прекратило их производство.