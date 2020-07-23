Исследование: налоговые льготы стали самой популярной мерой поддержки бизнеса в России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специальные налоговые льготы для пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики, а также отсрочки по арендной плате для малых предприятий стали самыми популярными инструментами поддержки бизнеса. Об этом свидетельствуют данные имеющегося в распоряжении ТАСС исследования Национального рейтингового агентства о том, как российские регионы справляются с экономическими последствиями пандемии.

"Наиболее популярным инструментом поддержки пострадавшего от "коронавирусных" ограничений бизнеса являются специальные налоговые льготы, предоставляемые в той или иной форме в 67 из 85 регионов России", - говорится в исследовании.

Аналитики считают, что популярность этой меры связана с тем, что этот инструмент не требует дополнительных бюджетных расходов, а также с тем, что у регионов накоплен хороший опыт предоставления налоговых льгот в рамках программ привлечения инвесторов. Кроме того, как отмечают авторы исследования, региональные власти могут внедрить эту меру самостоятельно - без договоренностей с территориальными подразделениями федеральных контрольно-надзорных органов.

Еще одной популярной формой поддержки стало введение отсрочек по арендной плате для малого бизнеса и пострадавших отраслей. Такой механизм применяют в 59 регионах. Кроме того, в 33 субъектах РФ малому и среднему бизнесу для поддержки выделили субсидии.

Лидерами по поддержке бизнеса стали Москва, Бурятия, Крым, Пермский край, Чукотский АО, Тульская, Иркутская и Челябинская области. В каждом из этих субъектов в полном объеме внедрены как стандартные меры поддержки в виде льгот по налогам и арендным платежам, так и дополнительные инструменты, в том числе оплата процентов по кредитам или выдача микрозаймов малым и средним предприятиям (МСП).