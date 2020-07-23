Правительство России направит 380 млн рублей для снижения безработицы на Дальнем Востоке

ТАСС, 23 июля. Правительство РФ приняло решение направить в регионы Дальнего Востока около 380 млн рублей для сокращения безработицы. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) Сергей Ховрат в эфире на портале "Твой Дальний Восток".

Число безработных на Дальнем Востоке с начала пандемии коронавируса увеличилось в три раза - около 167 тыс. человек встали на учет в службах занятости. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился в правительство России для увеличения финансирования федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда.

"Правительством Российской Федерации принято решение... направить в регионы Дальнего Востока порядка 380 млн рублей. Порядка 6 тыс. человек будут, соответственно, охвачены", - сказал Ховрат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он выделил несколько направлений для решения проблемы - это переобучение граждан и организация общественных работ и временной занятости. По его словам, переобучение граждан может охватить порядка 12 тыс. жителей Дальнего Востока. "Временная занятость - это когда предприятию выделяются деньги для того, чтобы оно обеспечило занятость на краткосрочный период, чтобы люди не были сокращены. Общественные работы обычно актуальны в сфере ЖКХ. В то же время люди могут выполнять общественно полезное дело и получать за это деньги", - добавил Ховрат.

"Что касается программы, которая направлена на снижение уровня безработицы, которую поручил разработать Юрий Петрович Трутнев, вместе с Минтруда и вместе с регионами мы проанализировали сегодняшнюю ситуацию. Первое, что мы видим, - порядка 209 тыс. имеющихся вакансий, куда граждане могут трудоустроиться <…> Мы видим, что порядка 53 тыс. человек могут трудоустроиться <…> Это первая задача, которую нам нужно решать с регионами", - сказал руководитель АРЧК.

Ситуация, по его словам, осложнена тем, что ограничительные меры еще действуют. "Те же центры занятости работают по большей части в дистанционном режиме. К сожалению, учебные заведения еще не могут перейти на нормальную работу по обучению предприятий по организации качественной практики. Но я думаю, что с 1 сентября эта ситуация изменится, и постепенно эти меры начнут дальше реализовываться", - добавил Ховрат.