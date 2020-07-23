Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA по итогам апреля - июня вырос на 3,9% и составил 7,5 млрд руб. Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group увеличилась на 8,2% и достигла 3,5 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2020 года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 20%, до 47,7 млрд руб. EBITDA увеличился на 4% и составил 13,2 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 6,1%, до 5,7 млрд руб. Чистая задолженность без учета обязательств по аренде на 30 июня 2020 года составила 8,2 млрд руб.

Доходы от рекламы Mail.ru Group во II квартале 2020 года сократились на 5,2%, до 8 млрд руб. При этом выручка сегмента MMO-игр (многопользовательских онлайн-игр) выросла на 47,7% и составила 10,1 млрд руб., а выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) - на 16,7%, до 4,6 млрд руб.

"Наша экосистема позволяет диверсифицировать источники выручки за счет разнообразия направлений нашего бизнеса. В условиях пандемии выросла востребованность игр, онлайн-образования и решений для бизнеса, в том числе облачных технологий. Несмотря на то, что некоторые факторы роста носили временный характер, они позволили нам с избытком компенсировать давление на рекламную выручку во втором квартале 2020 года", - прокомментировал гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Выручка по сегментам

Выручка в сегменте "Социальные сети и коммуникационные сервисы" Mail.ru Group во II квартале осталась практически неизменной - на уровне 11,7 млрд руб. Так, выручка "ВКонтакте" выросла на 8% год к году, а количество пользователей в России в июне достигло 73 млн. Месячная аудитория "Одноклассников" во II квартале составила 42 млн человек, из них аудитория в мобильном сегменте - 35 млн.

Выручка в сегменте игр (бренд MY.GAMES) по итогам апреля - июня 2020 года выросла на 46%, до 11 млрд руб., ее доля составила рекордные 43% от всех доходов Mail.ru Group.

Доходы сегмента "Новых инициатив" Mail.ru Group увеличились за отчетный период в 2,4 раза и достигли 2,7 млрд руб. Крупнейшим направлением этого сегмента стало онлайн-образование (Mail.ru Group имеет доли в сервисах GeekBrains, Skillbox, SkillFactory и "Алгоритмика"), выручка которого во II квартале увеличилась в 3,6 раза и превысила 1 млрд руб. Выручка сервиса объявлений "Юла" выросла на 25%, до 569 млн руб., причем по итогам года в компании ожидают, что она составит 2,7-3 млрд руб.