"Якутии" предоставили заем на 120 млн рублей для стабилизации финансового положения

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" получила из регионального Фонда стабилизации финансового положения и развития предприятий заем в размере 120 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального министерства финансов.

"Из средств Фонда стабилизации финансового положения и развития предприятий региона авиакомпания "Якутия" получила 120 млн рублей. Заем выделяется предприятиям республики для стабилизации финансового положения и снижения кредиторской задолженности в условиях пандемии коронавируса", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в региональном Минфине, всего в Фонде для поддержки региональных авиакомпаний предусмотрено 250 млн рублей.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики России в Арктике до 2035 года. Авиационной составляющей в этом документе уделено особое внимание. Среди основных задач социального развития Арктической зоны названо обеспечение круглогодичных магистральных, межрегиональных и местных авиаперевозок по доступным ценам. А среди задач в сфере развития инфраструктуры указано развитие сети аэропортов и посадочных площадок.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутских авиалиний". Головной офис располагается в Якутске. Компания выполняет рейсы по РФ, СНГ и странам Азии.