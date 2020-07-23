Предпринимателям Приморья расскажут о повышающих эффективность управления технологиях

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Онлайн-конференция о цифровых технологиях, повышающих эффективность управления бизнес-процессами, пройдет для представителей бизнеса Приморья 28 июля, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Потенциал развития цифровых технологий в нашем крае будет ключевой темой стратегической сессии с бизнес-сообществом "Цифровая трансформация в бизнесе: изменения, внедрения, инновации", которая состоится в октябре 2020 года. Впрочем, тем, кто хочет проводить "цифровизацию" уже сейчас, до октября ждать не нужно - первая конференция, посвященная применению цифровых технологий, состоится уже 28 июля", - цитирует пресс-служба слова министра цифрового развития и связи края Константина Волошина.

Перед предпринимателями выступят представители крупных организаций, успешно применяющих цифровые решения, в том числе директор управления по работе с корпоративными клиентами "Сбербанка" Александр Петелин, директор проектного офиса интеграционных решений "Ростелекома" Павел Шиляев, директор Института проблем морских технологий ДВО РАН Александр Щербатюк и министр цифрового развития и связи Приморского края Константин Волошин. Чтобы присоединиться к онлайн-конференции, необходимо зарегистрироваться на портале "Цифровая экономика".

"Там же предприниматели смогут ознакомиться с программой конференции. Регистрация открыта до 26 июля включительно", - добавили в пресс-службе.

Проведение бесплатных тренингов и конференций в Приморье проходит в рамках региональной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2027 года.