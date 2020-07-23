ЦБ продал на рынке валюту с расчетами 22 июля на 5,6 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 22 июля на сумму 5,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 21 июля, составлял 5,7 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 34,5 млрд рублей.

Как сообщал регулятор ранее, такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.