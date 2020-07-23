Продажи "М.Видео-Эльдорадо" снизились во II квартале на 5,8%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" на фоне ограничений для непродовольственного ретейла из-за пандемии коронавируса, согласно предварительным операционным данным, во II квартале 2020 года снизились на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигли 86,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"В апреле продажи группы снизились на 23,5% год к году, в мае - на 3,8%, в июне продажи вернулись к росту, который составил 7,1% год к году", - отмечается в сообщении. Во втором квартале опережающий рынок рост наблюдался в категориях "мобильная техника" и "домашний офис" на фоне перехода многих потребителей на удаленную работу и обучение, отмечается в сообщении.

Ограничения для непродовольственной розницы оказывали негативное влияние на точки продаж, включая работу магазинов как пунктов выдачи интернет-покупок, однако группа преодолела негативные факторы уже в апреле, сообщил ретейлер. Этому в том числе способствовали запуск разных форматов работы магазинов, налаживание новых способов бесконтактной доставки, включая доставку до парковки, пеших курьеров из магазинов и т.д. Кроме того, компания запустила бесконтактную оплату через приложение и по ссылке, а также бесконтактный обмен и возврат товаров. При этом маркетинг и реклама компании были переориентированы в онлайн-сегмент для повышения посещаемости и конверсии сайтов брендов и мобильного приложения.

Онлайн-продажи компании в апреле - июне 2020 года выросли на 117,5% по сравнению с прошлым годом и достигли 60,1 млрд рублей, что составляет 69,1% от общих продаж группы. Наибольший пик роста онлайн-продаж пришелся на май, следует из данных ретейлера.

Продажи группы за I полугодие 2020 года выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 208,4 млрд рублей. При этом с начала июля группа "наблюдает значительное ускорение роста общих продаж, что объясняется как продолжающимся снятием ограничительных мер в регионах и реализацией отложенного спроса, так и снижением внутреннего и международного туризма, что позволило потребителям перераспределить часть расходов, в том числе в пользу товаров длительного пользования", отметили в компании. Так, по итогам первых трех недель июля рост продаж ретейлера составил более 30% год к году. Наиболее значительный рост наблюдается в категориях смартфоны, компьютеры, климатическая техника, холодильники и другие товары для дома и ухода за собой, указал ретейлер.