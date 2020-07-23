С начала работы ТОР "Столица Арктики" в Мурманскую область инвестировано 7 млрд рублей

МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Компания "Новатэк" инвестировала в территорию опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" 7 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время заседания Наблюдательного совета ТОР.

"Уже в рамках реализации инвестпроектов первый резидент, который вошел, с которым было подписано соглашение, в рамках работы ТОР "Столица Арктики" произвел почти 7 млрд рублей инвестиций. <...> Принципиально важно, что та территория и тот набор резидентов, которые были зафиксированы, на этом мы не останавливаемся, очень подробно ведем работу по расширению ТОР и убеждены, что этот флагманский проект по "Столице Арктики" даст очень серьезный объем инвестиций и количество рабочих мест на территории Русской Арктики, на территории Мурманской области", - сказал Чибис.

По информации регионального правительства, в ТОР "Столица Арктики" было заявлено четыре якорных проекта на общую сумму 126,6 млрд рублей с созданием 1 563 рабочих мест. На сегодняшний день заключено соглашение с одним резидентом - компанией "Новатэк-Мурманск". Условиями соглашения создание рабочих мест этой компанией не предполагается, рабочие места, порядка 15 тыс., будут созданы ее подрядными организациями. Резидентами занято более 70% площади ТОР.

В состав территории опережающего развития "Столица Арктики" входят четыре якорных инвестора: ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал ТУЛОМА" и АО "Корпорация развития Мурманской области". При этом правительство ведет работу по расширению списка инвесторов. Семь проектов с объемом инвестиций 240 млрд рублей могут войти в ТОР. ПАО "Новатэк" стал ее первым резидентом.

В Мурманской области на территории Белокаменки компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Комплекс предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Общий объем инвестиций в проект составит более 190 млрд рублей.