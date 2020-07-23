Лукашенко призвал не допустить экономических сбоев во время избирательной кампании

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу не допустить сбоя в работе экономики в условиях президентской избирательной кампании, которую он назвал "политической пандемией". Об этом он заявил в четверг на совещании с руководством экономического блока страны.

"Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Она и сейчас никуда не исчезает", - цитирует его пресс-служба.

В этой связи, сказал президент, он пригласил "экономический блок руководства центральных и местных органов власти, чтобы рассмотреть работу отраслей реального сектора и услуг, финансов, социальной сферы, которая должна быть под пристальным нашим контролем. Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя. В начале года, во время испытания нас "нефтяной пандемией", нам это удалось. Затем была вирусная, "информационная". Теперь началась политическая пандемия", - сказал белорусский лидер.

Он предупредил, что "на легкие времена мы никогда не рассчитывали". "Рассчитывать на них нельзя и впредь. Однако ключевая задача для всех нас в ином. Любой ценой мы должны не допустить, чтобы эти сложности переносились на наших людей, и чтобы их даже чувствовали люди", - отметил президент Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.