АСИ: форум "Сильные идеи для нового времени" станет акселератором для лидерских проектов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Форум "Сильные идеи для нового времени" даст новый импульс деловой активности в России и станет акселератором для лидерских проектов. Об этом сообщила в четверг глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании оргкомитета по подготовке форума в Москве.

"АСИ создает новые площадки для продвижения общественных инициатив и сообщество активных жителей России, готовых укреплять экономику и социальную сферу страны. Мы фокусируем внимание на идеях, которые могут и должны развивать страну: российские технологии, урбанистика, образование, цифровая сфера, предпринимательство, инвестиционный климат. Форум станет акселератором для лидерских проектов. Каждая из ста отобранных идей будет доработана до проекта, а проект, в свою очередь, получит ресурс для практической реализации", - сказала Чупшева, слова которой приводит пресс-служба АСИ.

Форум должен стать площадкой для прямого диалога между экспертным сообществом, предпринимателями и современными лидерами в целях поиска новых стимулов для восстановления российской экономики и поддержания деловой активности в стране, отметил на заседании первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "Мы ожидаем, что объединение общественных инициатив и административного ресурса со стороны институтов развития и государства даст мощный синергетический эффект. На площадке форума выберут лучшие идеи, которые будут сформированы в проекты, направленные на перезагрузку экономики, восстановление и развитие пострадавших отраслей, формирование новых точек экономического роста", - цитирует его пресс-служба.

Форум пройдет в два этапа. В рамках онлайн-этапа с июля по сентябрь на платформе idea.asi.ru осуществляется сбор, обсуждение и доработка идей и практик по семи тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Офлайн-мероприятия форума будут проходить 20-21 сентября на территории парка науки и искусства "Сириус" в Сочи, где состоится презентация результатов работы в гибридном формате телекоммуникационного и очного присутствия. Доработанные проекты и готовые к тиражированию практики будут включены в сетевой акселератор АСИ для дальнейшего продвижения.

Организаторами мероприятия выступают АСИ и Фонд "Росконгресс".