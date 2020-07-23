В 2020 году объем господдержки элитного семеноводства в Крыму увеличен на 11,5%

СЕЛО НАЙДЕНОВКА /Республика Крым/, 23 июля. /ТАСС/. Власти Республики Крым в 2020 году увеличили на 11,5% - до 120,5 млн рублей - выплату субсидий на приобретение и высев семян элитных категорий, благодаря чему увеличилась их доля в общей площади посевов, сообщил первый замминистра сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Благодаря мерам государственной поддержки доля площадей, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов на территории Республики Крым возросла с 2% в 2016 году до 6,2% в 2019 году. В 2020 году на элитное семеноводство выделено 120,5 млн рублей, что на 11,5% больше, чем в 2019 году", - сказал он на выездном совещании по подготовке к севу.

В конце октября 2019 года в Красногвардейском районе был построен семенной завод с общей суммой инвестиций в 227,5 млн рублей мощностью 74 тыс. тонн семян в год. Первая очередь завода предусматривает приемку, очистку, калибровку по размеру, весу и цвету, протравливание и упаковку в тару по 10-50 кг и 1 000 кг семян пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, гороха, сои, льна, рапса, горчицы, нута, сахарной свеклы и кориандра. Мощность завода позволяет на 75% обеспечить потребность Республики Крым в качественном семенном материале и снабжать им аграриев Кубани.

В 2019 году аграрии Крыма собрали около 1,7 млн тонн зерна, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.