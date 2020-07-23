Песков: Россия прорабатывает хеджирование доходов от экспорта нефти и газа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские профильные ведомства прорабатывают возможность хеджирования доходов от экспорта нефти и газа, однако решения на этот счет пока не приняты. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использование практики, которую некоторые страны применяют в плане хеджирования рисков на предмет нестабильной ценовой конъюнктуры", - сказал он, отметив, что такое поручение давал российский лидер Владимир Путин. "Пока никаких решений на этот счет не принималось", - добавил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что какие-то сроки для принятия решения не установлены.