КС постановил, что ошибочное обращение за налоговым вычетом не является преступлением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что необоснованное обращение граждан в налоговую службу за получением возмещения не должно считаться мошенничеством, а сам гражданин не может нести ответственности за ошибочные решения налоговых органов. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать часть третью статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу <...> она не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на получение имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет", - говорится в документе.

КС рассматривал обращение военнослужащего Михаила Литвинова, который с помощью военной ипотеки купил себе квартиру, а затем обратился в налоговую службу за вычетом. Вычет по закону ему не полагался, однако налоговая ошибочно оформила ему возмещение на сумму более 250 тыс. рублей. После этого Литвинова привлекли к уголовной ответственности, посчитав, что он совершил мошенничество, а суд приговорил его к штрафу.

Осужденный военный, посчитав, что его осудили без установления признаков совершения им обмана, обратился в КС и потребовал признать указанную статью УК РФ противоречащей основному закону страны. КС указал, что граждане могут ошибочно обращаться в налоговую за вычетом, и это не должно считаться преступлением, а проверять и пресекать незаконные выплаты обязаны сотрудники налоговой службы.

КС также указал, что дело Литвинова должно быть пересмотрено в суде общей юрисдикции с учетом данного постановления.