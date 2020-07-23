Около 11 тыс. рабочих мест откроют в новом индустриальном парке под Тверью

ТАСС, 23 июля. Инвесторы создадут около 11 тыс. рабочих мест в индустриальном парке "Боровлево-3", который создается в Калининском районе Тверской области. Там планируется реализовать 27 инвестпроектов, сообщил губернатор Игорь Руденя во время отчета перед областным Заксобранием об итогах работы в 2019 году.

"В настоящее время завершаются основные мероприятия по обеспечению парка "Боровлево-3" инженерно-дорожной инфраструктурой, правительством области приняты акты для предоставления земельных участков инвесторам в аренду без проведения торгов. Планируется, что на территории парка будет реализовано до 27 инвестиционных проектов и создано порядка 11 тысяч рабочих мест. Предварительные заявки собраны, предприятия, организации, частные инвесторы, которые хотят принять участие, уже посмотрели места, провели переговоры", - сказал Руденя.

Губернатор не исключил увеличения количества инвестиционных проектов в промпарке и создания его новой очереди - "Боровлево-4".

По словам Рудени, в 2019 году благодаря реализации 13 инвестиционных проектов с объемом вложений более 10 млрд рублей в регионе создано свыше 1,1 тыс. рабочих мест. "Основными инвестиционно привлекательными отраслями являлись сельское хозяйство, машиностроение, производство электротехники и изделий из стекла, а также логистика", - сказал губернатор, добавив, что до 2028 года в Тверской области планируется реализовать 72 инвестпроекта, заявленный объем их финансирования составит 120 млрд рублей, будет открыто более 20 тыс. рабочих мест.

О создании промышленного парка "Боровлево-3" на территории Калининского района губернатор сообщил на итоговой пресс-конференции в декабре 2018 года. Сейчас в Калининском районе уже работают индустриальные парки "Боровлево-1" и "Боровлево-2", якорными инвесторами являются компании Ozon.ru, Paulig, "Парето-Принт" и другие. Суммарный объем инвестиций составил около 10 млрд рублей, создано более 4,6 тыс. рабочих мест.