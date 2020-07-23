В Краснодаре управление общественного транспорта освободили от уплаты 30% прибыли в бюджет

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты Краснодара на сессии в четверг в качестве меры поддержки в условиях коронавируса освободили городское трамвайно-троллейбусное управление от уплаты 30% от прибыли в бюджет в связи со снижением пассажиропотока на 90% для недопущения кризисной ситуации на предприятии, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, ограничено движение общественного транспорта внутри муниципалитетов, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу ряда предприятий, впоследствии полностью восстановили работу общественного транспорта. Режим карантина сняли с 21 июня, регион вернулся к действию режима повышенной готовности, период его действия должен был истечь 3 августа.

"КТТУ признали социально значимым предприятием и освободили от уплаты части прибыли в городской бюджет. По предложению администрации Краснодара на 98 заседании городской думы депутаты приняли решение об освобождении главного городского перевозчика - МУП "КТТУ" от обязательной уплаты 30% прибыли в местный бюджет", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным главы города Евгения Первышова, озвученным в ходе заседания думы, пассажиропоток из-за пандемии снизился на 90%, муниципальное предприятие несет убытки и не может покрыть текущие расходы. Для решения проблемы 30% чистой прибыли предприятия за 2019 год и такой же процент прибыли от деятельности за 2020 год не будут перечисляться в бюджет, их направят на пополнение оборотных средств.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Наиболее востребованный вид транспорта - трамвай, в трамвайном парке Краснодара 268 вагонов, ежедневно трамваи перевозят порядка 210 тыс. человек, это 50% от общего объема пассажирских перевозок в городе.