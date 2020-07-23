Восемь фермерских проектов получат земельные участки по программе "Ленинградский гектар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Восемь фермерских проектов получат в аренду земельные участки площадью до 10 га в Ленинградской области и грантовую поддержку до 3 млн рублей по программе "Ленинградский гектар". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Всего конкурсная комиссия рассмотрела 25 проектов, отобрав восемь лучших, пятеро победителей - жители Сланцев, трое из Санкт-Петербурга, все они будут реализовывать свои проекты на территории Сланцевского района", - говорится в сообщении.

Три из восьми одобренных проектов связаны с разведением крупного рогатого скота. Ранее в 2020 году состоялся первый тур конкурса программы "Ленинградский гектар", в котором были выявлены 11 победителей. Нынешний конкурс является вторым туром, по результатам которого в Сланцевском районе начнется реализация фермерских проектов.

"В Сланцевском районе создан режим наивысшего благоприятствования для фермеров, поэтому не случайно, что все претенденты выбрали именно его для ведения агробизнеса. Область со своей стороны готова давать фермерам гранты и прочую господдержку, которой у нас более 40 видов", - процитировала пресс-служба заместителя председателя правительства Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко.

По программе "Ленинградский гектар" участки предоставляются в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах Ленинградской области. С начала ее реализации в 2019 году распределено около 300 га земли, победителями признаны 34 соискателя. В 2020 году на финансирование программы в бюджете региона предусмотрено 60 млн рублей.