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Засуха на Кубани поставила под угрозу урожайность риса на площади около 50 тыс. га

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев взял этот вопрос под свой контроль

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Угроза снижения урожайности риса на площади около 50 тыс. га появилась в Краснодарском крае по причине сильной засухи и большого заиливания Краснодарского водохранилища. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Засушливое лето, недостаток снегов в горах, заиливание Краснодарского водохранилища, отбор воды в верховьях Кубани на территории Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ставрополья приводят к нехватке воды для рисосеяния в Красноармейском и смежных районах. Из-за этого под угрозой в крае находятся посевы "белого золота" на площади порядка 50 тыс. га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев взял этот вопрос под контроль. В данный момент в крае работает комиссия федерального профильного министерства для подготовки соответствующих рекомендаций и принятия оперативных мер.

"Как можно говорить о продовольственной безопасности, если в условиях недостатка воды для рисосеющих хозяйств края - основного производителя данного вида сельхозпродукции, мы не сможем насытить внутренний потребительский рынок и будем зависимы от других стран", - приводит пресс-служба слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

В Кубанском бассейновом водном управлении ТАСС сообщили, что водохранилище находится в ведении организации, но ситуацию, связанную с засухой, не прокомментировали.

Краснодарский край является основным аграрным регионом России. В 2019 году на Кубани рисом засеяли 125 тыс. га. По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в 2019 году собрали почти 946 тыс. тонн риса, что на 210 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Средняя урожайность выросла почти на 8%. Так, в 2018 году с гектара рисовых чеков собирали 70,1 центнера, в 2019 году этот показатель достиг 75,6 центнера с гектара.

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