СК установил за рубежом имущество обвиняемых по делу братьев Ананьевых на 10 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следствие установило за рубежом имущество обвиняемых по уголовному делу бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Как рассказал Бастрыкин, "в иностранных государствах установлено имущество обвиняемых стоимостью более 10 млрд рублей, с компетентными органами организована работа по его аресту". "Большая часть соучастников банкиров Ананьевых установлена, в настоящее время они находятся за пределами РФ. При содействии Интерпола России принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования", - сообщил Бастрыкин.

Братья Ананьевы обвиняются в растрате более 87 млрд рублей, принадлежащих Промсвязьбанку, в котором они владели более 50% акций. Еще в 2017 году ЦБ РФ выявил серьезные нарушения в банке, в связи с чем Ананьевы решили вывести деньги в кипрские компании. По словам главы СК, они создали преступную группу из более чем десяти доверенных лиц, в том числе иностранцев, которых незаконно трудоустроили в банк и выдали им доверенности на право распоряжаться деньгами. "Впоследствии на основании фиктивных документов на банковские счета иностранной компании было выведено более 57,3 млрд рублей и более 500 млн долларов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги. В действительности ПАО "Промсвязьбанк" ценные бумаги на указанную сумму не приобретало", - заявил глава СК.

В ходе проведения бухгалтерских экспертиз были выявлены дополнительные эпизоды хищения братьями Ананьевыми в 2017 году у Промсвязьбанка 15 млрд рублей. На имущество братьев Ананьевых уже наложен арест. Возмещение ущерба сейчас составляет более 15% от суммы похищенного.