{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг Промсвязьбанка

СК установил за рубежом имущество обвиняемых по делу братьев Ананьевых на 10 млрд рублей

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что организована работа по его аресту

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следствие установило за рубежом имущество обвиняемых по уголовному делу бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Как рассказал Бастрыкин, "в иностранных государствах установлено имущество обвиняемых стоимостью более 10 млрд рублей, с компетентными органами организована работа по его аресту". "Большая часть соучастников банкиров Ананьевых установлена, в настоящее время они находятся за пределами РФ. При содействии Интерпола России принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования", - сообщил Бастрыкин.

Братья Ананьевы обвиняются в растрате более 87 млрд рублей, принадлежащих Промсвязьбанку, в котором они владели более 50% акций. Еще в 2017 году ЦБ РФ выявил серьезные нарушения в банке, в связи с чем Ананьевы решили вывести деньги в кипрские компании. По словам главы СК, они создали преступную группу из более чем десяти доверенных лиц, в том числе иностранцев, которых незаконно трудоустроили в банк и выдали им доверенности на право распоряжаться деньгами. "Впоследствии на основании фиктивных документов на банковские счета иностранной компании было выведено более 57,3 млрд рублей и более 500 млн долларов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги. В действительности ПАО "Промсвязьбанк" ценные бумаги на указанную сумму не приобретало", - заявил глава СК.

В ходе проведения бухгалтерских экспертиз были выявлены дополнительные эпизоды хищения братьями Ананьевыми в 2017 году у Промсвязьбанка 15 млрд рублей. На имущество братьев Ананьевых уже наложен арест. Возмещение ущерба сейчас составляет более 15% от суммы похищенного.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСитуация вокруг Промсвязьбанка
Авиакомпания Utair возобновляет полетную программу в Волгограде, нарушенную из-за пандемии
Также авиакомпания Utair продолжит выполнять полетную программу в Уфу
Читать полностью