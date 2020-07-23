Биржевые индексы в Нью-Йорке в начале сессии понизились на фоне данных о безработице

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в четверг понизились на фоне данных Министерства труда США о росте числа обращений за пособиями по безработице.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones понизился на 41,75 пункта (-0,15%), до отметки 26 964,09. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 3,95 пункта (-0,12%), до отметки 3 272,07. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 25,26 пункта (-0,24%), до уровня 10 680,87.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $41,61 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало сессии, на настроения участников сессии оказывает влияние то, что впервые с марта число обращений за пособиями по безработице за неделю, завершившуюся 18 июля, выросло и составило 1,4 млн. Эти данные, отметила газета, "поступили в тот момент, когда в целом ряде штатов вновь вводятся санитарные ограничения на деятельность бизнеса, в частности ресторанов и баров, в условиях роста числа случаев заражения коронавирусом".

"Некоторые из ранее уволенных работников трудоустраиваются вновь, однако беспокойство вызывает то, что часть работников переходит в категорию постоянно безработных", - привела газета мнение финансового эксперта Эдварда Смита.