Porsche отзывает в России 676 кроссоверов Cayenne

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Официальный представитель Porsche в России - ООО "Порше Руссланд" - отзывает 676 автомобилей модели Cayenne (9YA). Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что сварное соединение трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic в указанных автомобилях не соответствует требуемым спецификациям, указали в ведомстве.

"В таком случае возможна утечка трансмиссионной жидкости, что будет заметно по масляным пятнам под автомобилем. Во время движения вытекающая жидкость ATF может создавать непредвиденные помехи для движущегося позади транспорта", - пояснили в Росстандарте.

На автомобилях, попадающих в программу отзыва, проверят дату производства трубопровода ATF, а также, в случае необходимости, произведут его замену. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев машин.