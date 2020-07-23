Архангельские проекты претендуют на субсидии для строительства инфраструктуры в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. /ТАСС/. Инвестиционные проекты Архангельского ЦБК по газификации предприятия и Первой горнорудной компании с по строительству горно-обогатительного комбината на Новой Земле претендуют на 11 млрд рублей федеральных субсидий для строительства инфраструктуры в Арктике. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

Минвостокразвития рассмотрело заявки инвесторов на получение инфраструктурной поддержки в Арктике - на нее смогут претендовать семь проектов, которые позволят привлечь 187 млрд рублей инвестиций и создать 5 тыс. рабочих мест.

"Два проекта [Архангельской области] претендуют на получение порядка 11 млрд рублей субсидий на строительство инфраструктуры в Арктике. <…> Архангельский ЦБК с проектом газификации предприятия и Первая горнорудная компания с приоритетным инвестпроектом региона по строительству горно-обогатительного комбината на Новой Земле", - говорится в сообщении.

Инвесторы смогут претендовать на субсидию в размере до 20% от заявленных частных инвестиций на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации этих проектов. При этом общий объем инвестиций в проект должен составлять не менее 300 млн рублей. "Мы сегодня полностью перезагружаем работу в части привлечения средств для реализации важных для развития области проектов. В данном случае Министерство Дальнего Востока и Арктики уже высоко оценило проекты из Архангельской области, отобрав их в полуфинал конкурса. Участие наших проектов в конкурсе, в частности проекта АЦБК, это возможность привлечения средств не только для развития производства, но и обеспечения экологической безопасности. С нашей стороны сейчас активизируется работа регионального министерства экономики, агентства регионального развития в части оказания консультационной поддержки предпринимателям, которые готовы вести бизнес в регионе", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Александра Цыбульского.

Победа в конкурсе позволит привлечь Архангельскому ЦБК более 117 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры для перевода комбината на природный газ. Общие инвестиции для реализации проекта оцениваются почти в 6 млрд рублей.

Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении свинцово-цинковых руд Павловское на Новой Земле оценивается инвестором более чем в 78 млрд рублей, из которых планируемая часть средств при получении субсидии может составить до 10,5 млрд рублей. Итоговое решение по поддержке проектов будет принято в ближайшее время президиумом Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.