{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минфина США обвинил Байдена в стремлении построить социализм

Ранее экс-вице-президент США изложил основные положения своей экономической программы, которые предусматривают дополнительные расходы на стимулирование экономики, создание рабочих мест и предоставление налоговых льгот

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал в четверг экономические инициативы бывшего вице-президента Джозефа Байдена, соперника американского лидера Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах, и обвинил его в стремлении построить социализм.

"Имеются крайне серьезные различия между экономической программой президента Трампа и той, которая имеется у Джозефа Байдена, - отметил он в интервью телекомпании СNBC, отвечая на вопрос о том, есть ли рациональное зерно в предложениях Байдена по увеличению расходов на восстановление экономики после пандемии. - Думаю, что вы увидите очень глубокие различия. Мы добиваемся восстановления экономики, мы хотим, чтобы это было сделано справедливо. Но нам не нравится социализм и правительство не может позволить себе израсходовать еще $10 трлн для того, чтобы раздать все и создать социалистическую экономику".

Ранее экс-вице-президент США Джозеф Байден в серии выступлений изложил основные положения своей экономической программы, которые предусматривают дополнительные федеральные расходы на стимулирование экономики, создание новых рабочих мест и предоставление налоговых льгот. Как сообщила телекомпания СNN со ссылкой на представителей предвыборной кампании Байдена, план предусматривает расходы в размере $775 млрд в течение 10 лет.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
Глава Тульской области предложил создать в России институт "добросовестного экспортера"
Институт позволит упростить компаниям доступ к получению мер государственной поддержки
Читать полностью