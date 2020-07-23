Huawei разрабатывает решение, позволяющее регулировать скорость интернета для членов семьи

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Huawei совместно с российскими операторами связи работает над созданием продукта, который в том числе позволит распределять скорость интернета между членами семьи. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сказал президент Huawei Russia CNBG Чжао Лей.

"Мы совместно с российскими операторами разрабатываем решение, которое позволит - давайте помечтаем и представим, что это будет уже в начале следующего года - через приложение на смартфоне устанавливать гарантированное качество связи для любого абонента в любое время. Папа, мама, дочь, сын (которые, например, одновременно используют домашний интернет для работы, учебы и игр - прим. ТАСС) - можно для любого из них указать приоритет, чтобы у конкретного абонента была стабильная связь без задержек, а для остальных трафик распределялся по остаточному принципу. Сейчас подобного вы нигде не найдете, но думаю, уже в следующем году в Москве появится такая услуга", - сказал он, не уточнив деталей.

В пресс-службе компании добавили ТАСС, что кроме этого, специально для геймеров разрабатываются "умные" роутеры. Они будут распознавать трафик пользователей с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и устанавливать оптимальный режим доступа для геймеров, играющих в данный момент в онлайн-игры. "Над таким решением мы сейчас работаем совместно с "Ростелеком", - пояснили в компании.