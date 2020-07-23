Индексы на бирже в Нью-Йорке понизились на фоне данных о пособиях по безработице

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в четверг понизились на фоне публикации данных Министерства труда о росте числа обращений за пособиями по безработице.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones упал на 353,51 пункта (-1,31%), до отметки 26 652,33. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 40,36 пункта (-1,23%), до отметки 3 235,66. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 244,71 пункта (-2,29%), до 10 461,42.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на $0,12 и оказалась на уровне $41,02 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "индексы продемонстрировали негативную динамику на фоне сообщений о том, что число обращений за пособиями по безработице выросло до 1,4 млн в неделю, в то время как ранее число таких обращений оставалось на уровне 1,3 млн".

"Ситуация на рынке труда внушает опасения, - привела газета мнение руководителя департамента портфельных инвестиций компании Natixis Investment Managers Джека Джанишевича. - Вопрос в том, получат ли эти люди какую-либо дополнительную помощь со стороны властей".