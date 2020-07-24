Трутнев: пандемия и коррекция нацпрограммы не приведут к отмене крупных проектов в ДФО

ТАСС, 24 июля. Пандемия и связанный с ней экономический кризис, а также последовавшая за этим корректировка национальной программы развития Дальнего Востока не помешают реализации крупных проектов в макрорегионе. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Трутневу контролировать процесс подготовки нацпрограммы. Вице-премьер ранее сообщал, что из-за пандемии нацпрограмма может быть скорректирована. Так, сейчас на ее реализацию из госбюджета планируется выделить 2 трлн рублей, тогда как ранее планировалось выделить 2,9 трлн рублей.

"У меня на столе лежит большая таблица, где разными цветами нарисованы все наши крупнейшие проекты, в том числе с оценкой того, есть ли риски для их реализации. У нас в красной зоне из 50 крупнейших проектов с объемом инвестиций более 10 млрд сегодня только пять. И то, я не вижу ситуации, чтобы эти пять проектов выбыли. Основная часть проектов будет реализована, никаких непреодолимых трудностей в связи с пандемией, ограничительными мерами, экономическим кризисом пока не возникло", - сказал Трутнев.

По словам вице-премьера, он надеется, что властям удастся сохранить уже набранные темпы развития Дальнего Востока.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшие три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. По данным Минвостокразвития РФ, сейчас документ уже передан на согласование в федеральные ведомства. Предполагается, что из федерального бюджета на финансирование нацпрограммы будет выделено 2,07 трлн рублей. Объем внебюджетного финансирования уточняется.

В течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало программу и в ходе Восточного экономического форума в сентябре представило ее президенту. Планировалось, что общий ее объем с учетом бюджетных и внебюджетных вложений составит 11,7 трлн рублей.