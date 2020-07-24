Инвесторы запросили 26 млрд рублей на поддержку инфраструктуры в Арктике

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Общий объем субсидий, запрошенных инвесторами на создание инфраструктуры для проектов в Арктике, составляет 26,6 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минвостокразвития.

"Инвесторами запрашиваются субсидии на инфраструктуру в объеме 26,6 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Всего Минвостокразвития получило заявки на поддержку 13 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет 212,5 млрд рублей. Однако из них соответствуют критериям и могут претендовать на субсидию только семь проектов. Они позволят привлечь 187 млрд рублей инвестиций и создать пять тыс. рабочих мест. Министерство передало списки на рассмотрение госкомиссии по вопросам развития Арктики, которая будет принимать окончательное решение по поддержке проектов.

Согласно утвержденным президентом законам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект или открыть новый вид бизнеса и вложить не менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента Арктической зоны РФ, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, могут претендовать на безвозвратную субсидию на инфраструктуру в размере до 20% от своих инвестиций.