Приморье получит более 65 млн рублей от правительства России на борьбу с лесными пожарами

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Более 65 млн рублей из 2,6 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ пойдут на борьбу с лесными пожарами в Приморском крае, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Более 65 млн рублей направили на борьбу с лесными пожарами в Приморье. Средства резервного фонда правительства РФ предусмотрены на патрулирование лесов и недопущение увеличения площади пожаров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 26 млн рублей местные власти намерены направить на тушение пожаров, более 40,7 млн рублей - на патрулирование лесов. Как следует из документа, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации, общая сумма, выделенная Рослесхозу из резервного фонда на борьбу с пожарами в регионах России, составляет 2,6 млрд рублей, из них 1,42 млрд рублей пойдут на тушение, еще 1,18 млрд - на патрулирование. По данным Авиалесоохраны, особый противопожарный режим из-за возгораний в лесах на данным момент введен в 55 регионах страны.

В этом году впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному периоду: созданы оперативные группы, укомплектованы необходимым оборудованием, закуплена техника.

В Приморском крае особый противопожарный режим был отменен 20 мая. С начала года в регионе произошло 162 лесных пожара на площади более 8,9 тыс. га. В 2019 году их было 480 на площади 56,9 тыс. га.