"Известия": в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом в 400 тыс. рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Негосударственные пенсионные фонды предлагают ввести в России пенсионный вычет по подоходному налогу, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на совместное письмо в ЦБ двух саморегулируемых пенсионных организаций, которое есть в распоряжении издания.

Газете "Известия" в ЦБ подтвердили, что они получили письмо от Альянса пенсионных фондов (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). В нем организации предлагают ввести вычет из подоходного налога с лимитом в 400 тыс. рублей, рассчитывая, что граждане в таком случае смогут возвращать до 52 тыс. рублей в год с добровольных взносов в негосударственные пенсионные фонды. В качестве другого варианта предлагается лимит в 6% зарплаты.

"Как показал опыт ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул," - сказал "Известиям" президент АНПФ Сергей Беляков, отметив, что текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва в развитии НПО. В настоящее время лимит на вычет составляет 120 тыс. рублей, в год можно вернуть до 15,6 тыс. рублей из взносов.

АНПФ и НАПФ также предлагают ввести фиксированные "пенсионные субсидии" для малоимущих, домохозяек и самозанятых при выборе индивидуального пенсионного плана.

В Центробанке пояснили, что для начала нужно оценить потенциальный эффект от реализации данной инициативы. Более того, ЦБ не выступает с отрицанием предложения, но предлагает обосновать и оформить позицию для его обсуждения на площадке Минфина, потому что вопросы налогообложения, по мнению представителей ЦБ, стоит относить к его компетенции. В министерстве финансов "Известиям" не предоставили комментарий, отметив, что "Минфин России не принимал участия в обсуждении предложений по развитию НПО".