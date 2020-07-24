В МИД КНР заявили о готовности создать условия для восстановления авиасообщения с Россией

ПЕКИН, 24 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти заинтересованы в восстановлении авиасообщения с РФ, надеются на взаимные усилия российской стороны и готовы создать еще более благоприятные условия для международных полетов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в пятницу пресс-служба МИД КНР.

"Китайская сторона готова создать более благоприятные условия для взаимного пассажиропотока и восстановления работы [авиакомпаний] наших стран, - говорится в заявлении, предоставленном в ответ на запрос Агентства о сложившейся ситуации. - Мы заинтересованы в объединении усилий с Россией. Таким образом, чтобы обеспечивались меры эпидемиологической безопасности".

Как отмечается в документе, на текущий момент компетентные ведомства Китая и РФ обсуждают соответствующие вопросы. В то же время МИД КНР не уточнил, на какой стадии ведутся эти переговоры.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти обсуждают с иностранными партнерами вопрос взаимного открытия границ, однако пока конкретных решений нет.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство России также поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ.